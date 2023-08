Məkkədə güclü külək və şimşəklə müşayiət olunan təbiət hadisəsi yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeydə alınan görüntülərdən aydın müşahidə olunur ki, fırtına və şiddətli yağış zəvvarlara, həmçinin şəhərin sakinlərinə qorxulu anlar yaşadıb.

Hələlik insan tələfatı və şəhərə dəymiş ziyan barədə məlumat verilmir.

