Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə 3 qarşılaşma baş tutub. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da oynanılıb.

22 avqust

UEFA Çempionlar Liqası, pley-off mərhələsi

23:00. “Antverpen” (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 1:0

Qol: Vinsen Yanssen, 16

23:00. “Rakuv” (Polşa) – “Kopenhagen” (Danimarka) – 0:1

Qol: Boqdan Rakovitan, 9 (avtoqol)

23:00. “Reyncers” (Şotlandiya) - PSV (Niderland) – 2:2

Qollar: Abdallah Sima, 45, Rabbi Matondo, 78 - İbrahim Sanqare, 61, Luk de Yonq, 80

