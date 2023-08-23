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Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

Çempionlar Liqasında gecənin
10:12 23 Avqust 2023
162 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə 3 qarşılaşma baş tutub. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da oynanılıb.

22 avqust

UEFA Çempionlar Liqası, pley-off mərhələsi

23:00. “Antverpen” (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 1:0
Qol: Vinsen Yanssen, 16

23:00. “Rakuv” (Polşa) – “Kopenhagen” (Danimarka) – 0:1
Qol: Boqdan Rakovitan, 9 (avtoqol)

23:00. “Reyncers” (Şotlandiya) - PSV (Niderland) – 2:2
Qollar: Abdallah Sima, 45, Rabbi Matondo, 78 - İbrahim Sanqare, 61, Luk de Yonq, 80

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

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