Dünyada son 28 gündə COVID-19 hadisələri 63% artıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb.

Hesabata görə, iyulun 17-dən avqustun 13-dək 1,4 milyon yoluxma halı qeydə alınıb.

