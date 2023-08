"Fənərbağça"nın yeni transferi qapıçı Dominik Livakoviç İstanbula gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anları canlı yayımlayan klubun FBTV televiziyası qapıçını hətta tualetə girərkən lentə alıb. Həmin anlar canlı yayımlanıb. Operator Livakoviçi ayaqyoluna qədər izləyərkən, xorvat qapıçının köynəyini qaldırdığı anlar canlı olaraq ekranlara əks olunub.

Tualetin qapısında gözləyən operator Livakoviç çölə çıxan kimi onu izləməyə davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.