"Vaqner" özəl hərbi təşkilatının muzdluları Y. Priqojinin ölümünə münasibət bildiriblər.

Metbuat.az bu barədə “Mojem obyasnit” teleqram kanalına istinadən məlumat verir. Bildirilir ki, Priqojinlə əlaqəsi olan teleqram kanallarında yer alan məlumatlara görə, vaqnerçilər Priqojinin qisasını almağa hazırlaşırlar.

“Ölüm faktı təsdiq olunarsa, qisas çox gecikməyəcək”, - deyə muzdlulardan biri qeyd edib.

