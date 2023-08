Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Milliyet” qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, səfər oktyabr ayında baş tutacaq. Səfər çərçivəsində Ərdoğan yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək.

Qeyd edək ki, Ərdoğan Çinə sonuncu dəfə 2017-ci ilin may ayında səfər edib.



