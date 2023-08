"Instagram" yeni funksiyanı test etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər bu yenilik vasitəsi ilə onlara gələn mesajı oxuyan zaman qarşı tərəf "oxundu" sözü bildirişini almayacaq. Yəni mesaj göndərən şəxs mesajanın oxunduğundan xəbərsiz olacaq.

Yeni funksiya istifadəyə verildikdən sonra onu hesab parametrləri bölməsindəki "Məxfilik və Təhlükəsizlik" bölməsindən aktivləşdirmək olacaq.

