Bu bürclər il sonuna qədər evlənəcəklər

Həyatımızın bir çox sahəsində bizə məlumatlar təqdim edən ulduz falı şərhləri bu dəfə gözü nikah masasında olanlar üçün yeni proqnozlarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqların açıqlamalarına görə, bu ilin sonuna qədər masaya oturacaq bürclər arasında Buğalar var. Onlar nəhayət sevgiyə inandıran biri ilə qarşılaşacaqlar. Bundan sonra isə iki dəfə düşünməyə ehtiyac qalmadan addım atacaqlar.

2023-cü ildə Şirlərin evlənmək şansı böyükdür. Onların partnyorlarına bu barədə deməkləri toy üçün hazırlıqlara başlamağa kifayət edəcəkdir.

İlin sonuna qədər Qızların da bəxti, xoşbəxtlik qapıları üzlərinə açılacaq. Qızları böyük toy məclisinin ahəngində gözəl bir nikah mərasimi də gözləyir.

Tərəzilər üçün çox həyəcanlı bir zaman olacaq, çünki kainat onları sabit gələcəyə doğru istiqamətləndirəcək.

Əgər Oxatanlar düzgün qərar versələr onlar üçün toy zəngləri çalacaq. Bu il evlilik həyatında onları çoxlu sürprizlər gözləyir.

Qoç, Əkizlər, Xərçəng, Əqrəb, Oğlaq, Dolça və Balıqlar 2023-cü ildə nəyin bahasına olursa olsun evlilikdən qaçacaqlar. Onlar subay olmaqdan həzz alacaqlar, çünki hələ də ciddi şəkildə bağlı olmaq istəmirlər.

