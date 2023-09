Əməkdar artist Aliyə Ramazanova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Aliyə Ramazanova Azərbaycan rəqqasəsi, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti, Azərbaycan SSR əməkdar artistidir. (1982).

