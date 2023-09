Məşhur milyarder vəfat etdi

Misirli milyarder Məhəmməd Əl-Fayed 94 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Londonda “Regents Park”ın yaxınlığındakı Mərkəzi məsciddə dəfn edildiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, dünyanın ən zəngin şəxslərindən olan Məhəmməd Əl-Fayed İngiltərənin "Fulham" futbol klubunun və Londonun məşhur “Harrods” ticarət mərkəzinin sahibidir. O, 1997-ci il avqustun 31-də Parisdə Alma körpüsünün altında avtomobil qəzasında Şahzadə Diana ilə birlikdə həlak olan Dodi Əl-Fayedin atasıdır. Milyarder oğlunun ölümündə Britaniya kral ailəsini günahlandırırdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.