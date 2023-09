"Zaurun verilişinə çıxmaq üçün bu qədər pul istədilər" - Tanınmış model

Tanınmış azərbaycanlı model, “Miss Azerbaijan - 2019”-un qalibi Səmra Hüseynova aparıcı Zaur Kamalla bağlı iddia səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmra Hüseynova verilişə çıxması üçün ondan 1000 manat pul tələb edildiyini deyib:

“Mənə Zaur Kamalın verilişindən zəng gəlib. Onlar məndən 1000 manat pul istəyirlər. Kişi də qadından pul istəyər? Hansı zamanəyə gəlmişik? Zaur deyir ki, mən onlara 1000 manat pul verməliyəm ki, verilişinə çıxım. Təsəvvür edin, "Miss Azerbaijan -2019” Səmra 1000 manat pul verməlidir. Ay Zaur Kamal, bu nə məsələdir? Məəttəl qalmışam”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.