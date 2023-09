“Qarabağ”ın qrupdakı oyunlarının başlama saatı açıqlandı

“Qarabağ”ın Avropa Liqasının H qrupunda oyunların başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin evdə "Mölde"yə qarşı sentyabrın 21-i keçirəcəyi ilk matç saat 20:45-də başlayacaq.

21 sentyabr

20:45 “Qarabağ” – “Molde” (Norveç)

5 oktyabr

23:00 “Hakken” (İsveç) – “Qarabağ”

26 oktyabr

23:00. “Bayer” (Almaniya) – “Qarabağ”

9 noyabr

21:45 “Qarabağ” – “Bayer”

30 noyabr

24:00. “Molde” (Norveç) – “Qarabağ”

14 dekabr

21:45. “Qarabağ” – “Hakken” (İsveç)

Qeyd edək ki, bütün oyunların başlama saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

