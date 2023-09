"Mançester Yunayted"in müdafiəçisi Erik Beyi bundan sonra "Beşiktaş" forması geyinəcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kotdivuarlı futbolçu ilə 1 illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, Bayi ötən mövsüm Fransada - "Marsel"də çıxış edib.

