Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının baş rejissoru Qurban Mənsimov işdən azad olunması barədə Mədəniyyət Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edib.

Metbuat.az bildirir ki, mədəniyyət nazir Adil Kərimli hələlik ərizəni təsdiq etməyib.

Xatırladaq ki, o, 2013-cü ildən bu vəzifədədir.

