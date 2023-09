Tanınmış aparıcı Leyla Mustafayeva qızı Selcanla görüntüsünü paylaşaraq onu təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı qızının 18 yaşı tamam olduğunu qeyd edib:

"18 illik dünyam, doğum günün mübarək. Bundan sonra da həyatın hər zaman uğur, şans, bərəkət, sağlıq, hüzur gətirsin. Neçə bərabər gözəl illərə" deyə, Leyla paylaşımında qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.