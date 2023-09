Xəzər TV-də yayımlanan “Fəlidən doğru xəbər” proqramı bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşən Orucov və komandası özü bu qərara gəlib.

Xatırladaq ki, proqram 4 mövsüm idi ki, yayımlanırdı.

