Bu ölkədən biabırçı səhv - FOTO

İspaniyada Dünya Kubokunu qazanan İspaniyanın Qadınlardan ibarət Milli Komandanın kapitanı İvana Andresə verilməli olan “İdmanda xidmətlərinə görə Kral” ordeni səhvən futbolçu Mauro İkardinın bacısı İvana verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi dairələr səhvini anlayandan sonra rəsmi qəzetdə üzrxahlıq mesajı dərc olunub. Bildirilir ki, səhv ad qarışıqlığı səbəbindən olub. Səhv düzəldildikdən sonra dövlət medalı onun əsl sahibi olan Andresə verilib.

Səhvdən sonra İkardinin bacısı “Belə bir şeydə necə yanıla bilərdilər? İndi medal istəyirəm” deyə bildirib.

