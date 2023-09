"Fənərbaxça Opet"in təcrübəli voleybolçusu Arina Fedorovtseva “Fənərbaxça” komandasının keçmiş qapıçısı Berke Özerlə eşq yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük ticarət mərkəzində görüntülənib.

Məlumata görə, cazibədar voleybolçu bir müddət əvvəl Berkenin çıxış etdiyi "Eyüpspor"un matçını tribunadan izləyib.

