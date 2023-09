Pakistan XİN Qarabağdakı qondarma “seçkilər”i pislədi

Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki “seçkilər”i pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN məlumat yayıb.

“Pakistan Qarabağı Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisi hesab edir və qeyri-qanuni qurulmuş rejimin qondarma “seçkilər” keçirmək cəhdi hüquqi və mənəvi cəhətdən pislənilir. Belə cəhd həm də BMT Nizamnaməsinin və mövcud beynəlxalq hüququn prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır”, - Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mümtaz Zəhra Bəluç Azərbaycan ərazisində keçirilən qondarma “seçkilər”lə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

