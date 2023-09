Bu ölkə Yeni ili qeyd edir - 2016-ci ilə qədəm qoydular

Öz təqvimindən istifadə edən Şərqi Afrika ölkəsi Efiopiya bu gün 2016-cı ilə girməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 120 milyon əhalisi olan Efiopiya hər il 11 və ya 12 sentyabrda yeni ili qarşılayır. Bu gün ölkədəki bütün rəsmi qurumlarda Yeni il bayramı elan edilib. Baş nazir Abiy Əhməd təbrik mesajında ötən il bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəldiklərini ifadə edərək, yeni ildə bütün efiopiyalılara xoşbəxtlik arzulayıb. Hökumət həmçinin ölkənin ən böyük iqtisadi layihələrindən biri olan Hedasi bəndinin doldurulmasını yeni ilin başlanğıcına uyğunlaşdırıb. “Enkutataş” kimi tanınan ilin ilk günü yağışlı mövsümün sonu və məhsul yığım mövsümünün başlanğıcı hesab olunur. Miladi təqvimindən 7 il 8 ay geri qalan və Günəşə əsaslanan Efiopiya təqvimi dini təqvimdir və Efiopiya Federal Demokratik Respublikası tərəfindən bütün rəsmi işlərdə istifadə olunur.

Fərqli vaxt sistemindən istifadə edən Efiopiyada gün 00:00-da deyil, saat 06:00-da başlayır. Gün iki fərqli 12 saatlıq seqmentdən ibarət olsa da, birinci saat qurşağı 06.00-da, ikinci zona isə 18.00-da başlayır. Efiopiya təqvimində 12 ay 30 gündən ibarət olduğu halda, təqvimdə 12-ci aydan sonra 5-6 gündən ibarət 13-cü ay var. Bu təqvimə görə yeni ilə sentyabrın 11-i və ya 12-si daxil olur.

