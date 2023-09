Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Şimali Koreya lideri Kim Çen In Amur vilayətində “Vostoçnıy” kosmodromunda görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdən əvvəl maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, prezidentlərin təkbətək görüşü üçün otaqda hazırlıq işləri aparılıb. Bu zaman Koreya tərəfi prezidentin stulunu xüsusi olaraq parça ilə təmizləyib.

