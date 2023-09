Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı İlkin Həsəni ikinci dəfə ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının həyat yoldaşı Aysel övladıyla xəstəxanada çəkilən fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Qızları Alissanın da yer aldığı fotoya o, belə qeyd edib:

"Həyatımıza xoş gəldin, oğlum. Allah arzusunda olan hər kəsə qismət etsin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.