Ermənistan ordusunun əsgəri Aleks Suren Avanesyan aldığı güllə yarasından ölüb.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Ermənistanın İstintaq Komitəsinin ilkin rəyinə görə, əsgər intihar edib.

Hadisə ilə bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

