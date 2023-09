Anar Hacıyev "Qarabağ" klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub feysbuk hesabında paylaşım edilib. O, bu il iyunun 13-dən vakant olan postu tutub.

Qeyd edək ki, A. Hacıyev bunadək “Qəbələ” İdman Klubunun Media və Marketinq meneceri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.