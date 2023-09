“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-də (AZAL) yeni təyinat olub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ictimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya direktoru vəzifəsi Aysel Süleymanovaya tapşırılıb.

Təyinatı AZAL-dan saytımıza təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, A. Süleymanova bundan əvvəl “PwC Azerbaijan” və “AmCham Azerbaijan”da çalışıb.

