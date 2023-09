Sabahdan ov mövsümü başlayacaq.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində 2023-2024-cü illərin ov mövsümü 2023-cü il 15 sentyabr tarixindən etibarən açıq elan edilir.

Respublika ərazisində 2023-2024-cü illərin ov mövsümündə “Ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvanların və quşların ovlanma müddətləri və normaları" ilə aşağıdakı posterdən tanış ola bilərlər.

