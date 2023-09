Kim Çen In Rusiyada təyyarə zavodunu ziyarət etdi

Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiyanın Komsomolsk-na-Amur şəhərindəki təyyarə zavodunu ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hökuməti açıqlama verib. Bildirilib ki, Kim ölkəyə rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya Birləşmiş Təyyarə Şirkətinin filialı olan Komsomolsk-na-Amuredəki Yuri Qaqarin adına təyyarə zavoduna gedib. Kimi Rusiyanın baş nazirinin müavini, sənaye və ticarət naziri Denis Manturov müşayiət edib. Kim və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti fabrikin mühəndislik mərkəzini və istehsalat sexlərini gəzib. Kim Çen Ina fabrikin dizayn departamentində mühəndislərin müasir təyyarələrin hazırlanması üçün istifadə etdiyi rəqəmsal texnologiyalar nümayiş etdirilib.

Şimali Koreya lideri Kim və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti döyüş təyyarələrinin yığılması müəssisəsini, Su-35 və beşinci nəsil Su-57 təyyarələrinin montaj sexini gəzib, modernləşdirmə və texniki yenidənqurma işləri nəticəsində təkmilləşdirilmiş texnoloji qurğulara baxış keçirib. Kim və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinə zavodda təyyarənin gövdə bölmələri və qanad bloklarının istehsal olunduğu sexlər göstərilib.

