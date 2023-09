Türkiyədə ən çox daşınmaz əmlak alan 20 xarici ölkə vətəndaşlarının siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, avqust ayında azərbaycanlılar Türkiyədən 75 mənzil alıblar. Bu rəqəmə görə, ölkəmiz həmin siyahıda 9-cu yerdə qərarlaşıb.

Ən çox daşınmaz əmlak alan isə ruslardır.

