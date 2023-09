İsmayıllıda 17 yaşlı qız itkin düşüb - FOTO

İsmayıllı rayonunda 17 yaşlı qız itkin düşüb.

DİN-in Mətbuat xidmətinin regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İsmayıllı rayon sakini, 2006-cı il təvəllüdlü İsmayıllı Əsmər Əbülfəs qızı sentyabrın 8-də yaşadığı ünvandan çıxıb, bir daha geri qayıtmayıb.

Şəkildəki şəxsi tanıyanlardan və ya barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102 Zəng Mərkəzi” xidmətinə, həmçinin İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin (020)285-11-89 şəhər, (050) 280-45-00, (050) 775-75-74 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.



