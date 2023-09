Məşhur türkiyəli aktrisa Merve Kayaalp intihar edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı aktrisa silahla atəş açaraq özünə qəsd edib.

Qeyd edək ki, Merve sonuncu dəfə "Savaşçı" serialında rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.