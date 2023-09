“Mən onun niyə hələ də sağ olduğunu başa düşmürəm. Bu, çox qəribədir və heç bir məntiqə uyğun gəlmir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ifrat sağçı rus filosof Aleksandr Duqin öz kanalında Paşinyan haqqında yazıb:



"Sorosun donuzu daha heç yerdə yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.