İrəvanda Nikol Paşinyan əleyhdarları aksiyanı davam etdirirlər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə erməni Teleqram kanalları yazır. Bildirilir ki, "Respublika" meydanında aksiya iştirakçıları ilə polis arasında qarşıdurma yaşanır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

