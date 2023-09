Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunun oyunlarından sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Metbuat.az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verr ki, bu, "Portu"dan Qaleno olub. Cinah müdafiəçisi "Şaxtyor"la görüşdə (3:1) dubl edib və qol ötürməsi verib.

Qaleno Joao Feliks ("Barselona"), Cud Bellinqem ("Real") və Martin Ediqoru ("Arsenal") qabaqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.