Yevlaxda erməni sakinlərin nümayəndələri ilə növbəti görüş gözlənilir

Ramin Məmmədovun Yevlaxda Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə növbəti görüşü gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs, deputat Ramin Məmmədovun yaxın vaxtlarda Yevlaxda Qarabağın erməni sakinlərin nümayəndələri ilə növbəti görüşü planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Ramin Məmmədov Yevlaxda və Xocalıda erməni sakinlərin nümayəndələri ilə artıq bir neçə görüş keçirib. Danışıqlarda Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin reinteqrasiyası məsələləri müzakirə olunub.

