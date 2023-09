Birinci Qarabağ müharibəsində Füzulinin Kürdmahmudlu kəndində itkin düşən və meyitinin qalıqları 30 il sonra Xocavənddə aşkarlanan Təhsin Hacıyevin nəşi torpağa tapşırılıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, şəhidin nəşi Salyan rayonunun Qarabağlı kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.