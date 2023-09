İnstaqramda fotolarla bağlı yenilik

İnstagram təsvirin təkmilləşdirilməsi və modifikasiyasına imkan verən yeni süni intellekt tərəfindən dəstəklənən funksiyaları istifadəyə verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət İnstaqram üçün şəkillərin redaktəsi və stiker dizaynına yönəlmiş innovativ süni intellektə əsaslanan funksiyaları təqdim edib. Yeniliklərdən biri yüksək inkişaf etmiş generativ süni intellekt filtrinə bənzəyən “şəkilləndirmə” alətidir. Bu alət istifadəçilərə mövcud fotoşəkillərini müxtəlif vizual üslublara çevirməyə imkan verəcək. İstifadəçilər istədikləri xüsusi görünüş və mühiti ifadə etmək üçün “akvarel” kimi təsvirlər və ya kolajlar kimi daha mürəkkəb göstərişlər təqdim edə biləcəklər.

Meta həmçinin virtual yaşıl ekran kimi fəaliyyət göstərmək üçün generativ süni intellekt gücündən istifadə edən “fon” adlı başqa bir innovativ aləti təqdim edib.

