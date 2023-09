Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan jurnalistlərə açıqlamasında "Artsax" ifadəsini işlətdiyi üçün üzr istəyib.

Metbuat.az News.am-a istinadən xəbər verir ki, o, bundan sonra səhvini düzəldərək "Qarabağ" deyə düzəliş edib.

Onun bu çıxışı Ermənistanda tənqidlərə səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

