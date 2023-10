Əməkdar artist Elza Seyidcahan bir neçə gün öncə vəfat edən millət vəkili Qənirə Paşayevaya şeir həsr edib.

Metbuat.az "Olay"a istinadən xəbər verir ki, əməkdar artist şeiri "Elgizlə izlə" verilişində səsləndirib.

"Qayıtmaq istəmədi" adlı şeiri təqdim edirik:

