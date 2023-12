Azərbaycan millisinin qapıçısı Şahrudin Məhəmmədəliyevin çıxış etdiyi Türkiyənin "Adana Dəmirspor" klubu baş məşqçisi Patrik Klyuvertlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Superliqa təmsilçisi 47 yaşlı mütəxəssislə qarşılıqlı razılıq əsasında vildalaşıb.

Adana klubu son olaraq XIV turda evdə "Samsunspor"a 2:3 hesabı ilə uduzub. Bu matçda qapını Şahrudin Məhəmmədəliyev qoruyub.

Qeyd edək ki, "Adana Dəmirspor" iyunun 30-da baş məşqçi ilə 2 illik müqavilə imzalamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.