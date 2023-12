"Iphone" üçün Vatsapın yeni versiyası media fayllarını orijinal ölçüdə göndərməyə imkan verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “WABetaInfo” portalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yenilik Vatsapın iOS üçün 23.24.73 nömrəli versiyasında mümkündür. Yeni funksiya sayəsində istifadəçilər keyfiyyətini itirmədən foto və video faylları göndərə biləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.