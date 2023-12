Dekabr dörd bürc üçün uğursuz keçə bilər

Astroloqlar deyirlər ki, bəzi bürclər dekabr ayında çox çıxılmaz vəzittdə ola bilər, çünki nə qədər çalışsalar da, uğur qazana bilməyəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dörd bürc ilin son ayında sözün əsl mənasında bədbəxtlikləri cəlb edəcək.

Xərçəng

Ulduzlar xəbərdarlıq edir: dekabrda qəfil şans gözləməməlisiniz. İlə nəzər salsaq, digərləri ilə müqayisədə nisbətən sakit bir dövr keçirdiniz və hər şey plana uyğun getdi. Bununla belə, ilin son ayı kifayət qədər çətin olacaq.

İş yerində həmkarlarla münaqişələr, hətta rəhbərliklə fikir ayrılıqları da mümkündür. Gərəksiz mübahisələrə səbəb olmamaq üçün bu zaman özünüzü idarə etməyi bacarmalısınız. Heç bir şeyə tələsməyin, düzgün həll yolu tapmaq üçün düşünün. Həm də çox şey götürməyin. Ailə və dostlar vacib məsləhətlər verə bilərlər. Astroloqlar bürcün tək nümayəndələrinə bu dövrdə münasibət qurmağı məsləhət görmürlər.

Şir

Dekabr ayında sizi gözlənilməz hadisələr gözləyir. Eyni zamanda pul və karyera ilə bağlı çoxlu problemlər olacaq, amma siz təslim olmamalı və başqalarına güvənməməlisiniz. Diqqət və konsentrasiyaya ehtiyacınız var: çox uzun müddət tərəddüd etsəniz, həyatı dəyişdirən fürsətləri əldən vermək şansınız var.

Yəqin ki, ilin sonunda bonuslar gözləyirdiniz, lakin astroloqlar məyusedici proqnozlar verirlər: maliyyə gəlirinə etibar etməməlisiniz və hətta mükafatlar olsa belə, onlar çox səxavətli olmayacaqlar. Buna görə də, xərclərinizi və alış-verişlərinizi diqqətlə planlaşdırmaq çox vacibdir. İnvestisiya etmək və ya biznes qurmaq üçün risk etmək üçün bu ay deyil.

Balıq

Xəyalpərəstlərlə diqqətli olmalısınız - onlar qəflətən zərər verə bilərlər. Bu müddət ərzində lazımsız dedi-qodulardan çəkinin.

Təvazökar olun, hər şeyi müşahidə edin, yoxlanılmamış faktlara əsaslanaraq mühakimə yürütməyin. Aqressiv olmamağa çalışın. Eqoyu emosional səviyyədə idarə etməyi öyrənməlisiniz. Qarşılaşdığınız hər kəsə şikayət etmək və acınacaqlı hekayələr danışmaq əvəzinə, həqiqətən etibar edə biləcəyiniz insanları tapın.

Oxatan

Siz nadir hallarda əylənmək fürsətini əldən verirsiniz və hər zaman ona hər şeyi verirsiniz. Bununla belə, yaxın günlərdə sürətimizi azaltmalı olacağıq. Astroloqlar deyirlər ki, sağlamlığınıza diqqət yetirməyə dəyər: bu ay kiçik mədə xəstəlikləri, baş ağrıları və ya endokrin sistemlə bağlı problemlər yaşaya bilərsiniz.

Şəxsi cədvəlinizə diqqət yetirin və işdə özünüzü çox yükləməyin. Yalnız fiziki deyil, həm də ruhi sağlamlığı yaxşı vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Emosional tükənmə münasibətlərdə problemlərə səbəb ola bilər. Odur ki, bu müddət ərzində yeni tərəfdaş axtarmaqdansa, özünüzə diqqət yetirin.





