“İsrail və HƏMAS arasında münaqişədə Türkiyə üçün prioritet atəşkəsin bərqərar olması və Qəzza zolağına humanitar yardımın fasiləsiz çatdırılmasını təmin etməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərin paytaxtı Dohada Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitində çıxışı zamanı deyib.

Türkiyə lideri vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzza zolağındakı münaqişənin Suriyanı da əhatə edəcək regional müharibəyə çevrilməsinə imkan verməməlidir.

