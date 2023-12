Hazırda ölkə ərazisində qızılcaya yoluxma sayında artım müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda yoluxmalar daha çox məktəb və bağça yaşlı uşaqlar arasında üstünlük təşkil edir.

Məsələ ilə bağlı 10 saylı uşaq poliklinkasının baş həkiminin müavini Lalə Qüdrətzadə ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramına açıqlama verib.

Ətraflı videoda:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.