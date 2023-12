Gömrük postlarında gözləmədə olan nəqliyyat vasitələrinin sayı açıqlandı

“Astara” gömrük postunda 240, “Biləsuvar” gömrük postunda 130, “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 1300, “Mazımqara” gömrük postunda 90, “Samur” gömrük postunda 67 və “Xanoba” gömrük postunda 13 yük maşını var.

AYNA-dan Metbuat.az-a bildirilib ki, hazırda ən çox gözləmədə olan nəqliyyat vasitələri “Qırmızı Körpü” gömrük-sərhəd buraxılş məntəqəsində müşahidə edilir.

Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddə sıxlığın yaranmasına səbəb isə Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı “Yuxarı Lars” gömrük-keçid məntəqəsində hava şəraiti ilə əlaqədar iritonnajlı və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırılmasıdır.

