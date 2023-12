Əməkdar artistə ağır itki üz verdi

Əməkdar artist Ülviyyə Əliyevanın anası Zemfira xanım dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Zemfira xanım bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, Zemfira xanım Ülviyyə Əliyevanın bioloji anası deyil, onu övladlığa götürmüşdü.

