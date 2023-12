Yedikcə ömür uzanır - Beyni təravətləndirir

Dünyanın ən uzun ömür sürən insanları dedikdə ağıla ilk gələn yaponlardır. Onların bu qədər uzun yaşamasının ən böyük səbəblərindən biri birbaşa istehlak etdikləri qida ilə bağlıdır - bənövşəyi kartofla.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, yaponların hər gün istehlak etdikləri bu qida onların uzun ömür sürməsinə və sağlam qalmasına kömək edir. Bu yeməyi yedikcə beyinləri təzələnir və ömürləri uzanır. bənövşəyi kartof bölgədə yaşayan insanların ən çox istifadə etdiyi qidalar sırasındadır.

Bənövşəyi kartofun qida dəyərinin bölgədəki insanların uzun ömür sürməsinin sirri ilə əlaqəli olduğu təxmin edilir və hər gün bir kartof istehlak etdikləri məlumdur.

Bənövşəyi şirin kartof rəngini tərkibindəki antosiyanin piqmentindən alır. Desert və ya qəlyanaltı kimi istehlak etmək olar. Bənövşəyi şirin kartof sağlam karbohidratlar arasındadır.

