Bu müğənnilər Yeni il ifasına görə 50 min alacaq - SİYAHI

Azərbaycanda müğənnilərin Yeni illə bağlı tədbirlərdə iştirak üçün tələb etdikləri məvacib bəlli olub.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, ifaçıların yarım saatlıq çıxış qiymətləri sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.

Məlum olub ki, ən yüksək qonorar yarım saatı 50 min manat olmaqla Xalq artistləri Röya Ayxan və Aygün Kazımovaya məxsusdur.

Sonrakı yerləri isə bu qiymətlərlə adları aşağıda sadalanan müğənnilər tuturlar:

Eyyub Yaqubov - 20 min manat

Zülfiyyə Xanbabayeva - 15 min manat

Faiq Ağayev - 15 min manat

Abbas Bağırov - 15 min manat

Natavan Həbibi - 10 min manat

Çingiz Mustafayev - 10 min manat

Günay İbrahimli - 10 min manat

Murad Arif - 10 min manat

Samirə Əfəndi - 10 min manat

Miri Yusif - 10 min manat

Samir Bağırov - 7 min manat

