Estoniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Estoniya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hərbi yardıma “Javelin” tankı əleyhinə raketlər daxildir.

Bildirilib ki, müttəfiqlərin köməyinin davamlı olacağı təqdirdə Ukrayna uğur qazana bilər.

