Bakıda avtobus yanıb.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında "BakuBus"ın 6 nömrəli avtobusunda kondisioner partlayıb və yanğın baş verib.

Dərhal sərnişinlər avtobusdan düşürülüb.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.