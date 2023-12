Bu ucuz balıq ürək-damar sistemini möhkəmləndirir

Sadə siyənək balığı omeqa yağ turşusu ürək-damar sistemi üçün bahalı balıqlardan heç də az faydalı deyil.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Rospotrebnadzor farel və kütümdən daha faydalıdır.

Çünki siyənək D vitamini, selen, doymuş, doymamış yağlarla zəngindir. Eləcə də yod, fosfor, E vitamini ilə də boldur.

Siyənəyi aminturşusu mənbəyidir. Alimlərin sözünə görə, kollagen, leysin dərini, saçı canlandırır, bədəni enerji ilə təmin edir, qanda şəkəri salır.

Balıqda olan triptofan zülal mübadiləsi və serotonin, melatonin, xolin sinir sistemi üçün faydalıdır.

Nəinki təzə siyənək, dondurulmuş balıq da eyni dərəcədə faydalıdır. Amma siyənək balığını yuyanda və hazırlayanda qaynar suya salmaq olmaz.

Konserv siyənək çox duzlu olduğu üçün ödemə səbəb olur, təzyiqi qaldırır.

